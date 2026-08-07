O turbilhão de Toni Kroos: Rodri aumenta a confusão do Real Madrid

Toni Kroos partiu, e ficou a pergunta que o Real Madrid ainda não conseguiu responder: quem comanda o meio-campo depois dele? O clube merengue achou que a resposta poderia estar em Rodri, mas o espanhol escolheu outro caminho, fechando a porta para a solução que poderia ter encerrado uma crise que se arrastava por duas temporadas, deixando o Real Madrid mais uma vez em busca de uma "bússola" que devolva o equilíbrio ao seu meio-campo.

O Real Madrid passou a ter a obrigação de encontrar uma solução para o problema da criação de jogadas no meio-campo, após Rodri decidir se transferir para o Barcelona.

E a apenas duas semanas do início das disputas do Campeonato Espanhol, o Real Madrid fechou várias contratações para reforçar seu elenco, entre elas Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí e Yan Diomandé, mas o clube da capital ainda busca um jogador capaz de resolver a clara carência na criação de jogadas no meio-campo.

A contratação de Rodri, jogador do Manchester City, representava para o Real Madrid a solução mais urgente, especialmente porque o time sofre, desde a saída de Kroos, com a ausência de um jogador capaz de comandar a construção ofensiva e organizar o ritmo de jogo a partir do meio-campo.

Nas duas últimas temporadas, essa carência ficou evidente no desempenho da equipe, depois que o Real Madrid perdeu a "bússola" que conduz seus ataques e lhe dá o controle necessário na região central, o que fez da contratação de Rodri uma exigência tanto da torcida quanto da diretoria.

O Real Madrid ainda tem tempo

Apesar do fracasso na negociação por Rodri, o Real Madrid ainda tem chance de agir no mercado de transferências, já que a janela segue aberta até o dia 1º de setembro.

José Mourinho deseja reforçar o meio-campo, mas sabe, ao mesmo tempo, que a capacidade do clube de fechar uma nova contratação pode ser afetada pelo destino de alguns jogadores, sobretudo Eduardo Camavinga e Raúl Asencio, especialmente porque a saída de alguns elementos pode ser necessária para abrir espaço aos recém-chegados.

3 opções na mesa do Real Madrid

A decisão de Rodri de se transferir para o Barcelona reduziu a lista de opções disponíveis para o Real Madrid, sobretudo porque alguns outros nomes associados ao clube parecem de difícil acesso, como João Neves e Vitinha, a dupla do Paris Saint-Germain.

Ainda assim, resta um grupo limitado de meio-campistas cujos processos o Real Madrid pode reabrir nos últimos dias do mercado de transferências, segundo o "Mundo Deportivo".

O espanhol Martín Zubimendi, jogador do Arsenal, aparece à frente dessas opções, depois de seu nome ter sido fortemente cogitado na mesa do Real Madrid na última temporada, a pedido de Xabi Alonso, antes de se transferir para o clube inglês.

Apesar de Zubimendi não ter feito, até agora, a temporada que se esperava dele, a possibilidade de que seu nome retorne aos planos do Real Madrid permanece, especialmente diante da necessidade do time de um jogador capaz de organizar o jogo desde a base.

Já a segunda opção é o alemão Angelo Stiller, jogador do Stuttgart, cujo nome foi associado ao Real Madrid nos últimos meses. O jogador planeja, no momento, permanecer na Alemanha, mas a entrada com força do clube merengue na negociação pode levá-lo a mudar de posição.

Destaca-se também o nome de Adam Wharton, jogador do Crystal Palace, de 22 anos, que desperta amplo interesse na Inglaterra, com sua associação a uma transferência para o Chelsea.

O que Mourinho tem atualmente

À espera de resolver a questão do meio-campo, Mourinho terá a obrigação de se apoiar nos elementos atualmente disponíveis dentro de seu esquema 4-2-3-1.

Segundo o cenário atual, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni lideram as opções do treinador para formar a dupla de volantes, com Jude Bellingham avançando para a posição de armador atrás do atacante.

Mourinho conta ainda com outras opções, como Bernardo Silva e Arda Güler, dois jogadores com capacidades técnicas semelhantes, mas cujas funções pendem mais para o lado ofensivo, especialmente no caso do craque turco, que costuma se movimentar em regiões mais próximas do gol adversário.

Já Camavinga permanece como uma opção adicional para Mourinho, embora seu futuro ainda seja tema de debate, sobretudo diante da falta de aproveitamento como titular e de seu desejo de continuar no time.

E, caso o jogador francês fique, é provável que seja uma opção secundária, tendo em vista sua capacidade de atuar em mais de uma posição sem possuir uma função fixa e clara no meio-campo.