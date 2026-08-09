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O trio do Barcelona surpreende Flick com um sacrifício antecipado

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Grande empolgação antes da nova temporada

O time principal do Barcelona teve um dia de folga neste domingo, com a aprovação do técnico Hansi Flick, após o torneio amistoso triangular disputado no sábado em Udine.

O Barcelona não conseguiu conquistar a Copa Friuli-Venezia Giulia, após perder para a Udinese por um gol a zero, no torneio triangular disputado em Udine.

 De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", os jogadores do Barça não faltaram à cidade esportiva Joan Gamper. A principal notícia é o retorno antecipado de Eric García e Joan García, que realizam suas primeiras sessões de treino em preparação para a nova temporada, embora se esperasse que retornassem na próxima quarta-feira.

Outro jogador que treinou neste domingo na cidade esportiva, e que voltou antes da data marcada, é o inglês Anthony Gordon.

 Junto com o trio está Gavi, que também voltou mais cedo e que treinava desde a última quinta-feira, ou seja, seis dias antes da data prevista.

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