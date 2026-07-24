Relatos da imprensa saudita confirmaram, nesta sexta-feira, que o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, determinou o fim da presença de quatro jogadores no estágio externo da equipa, atualmente realizado em Lisboa, com o seu regresso a Riade após o cumprimento da sua missão com o plantel.

O jornal saudita "Arriyadiyah" noticiou, citando fontes bem informadas no seio do Al-Nassr, que o treinador australiano decidiu pôr fim à presença dos quatro jogadores da equipa de juniores no estágio externo.

O jornal esclareceu que Postecoglou informou o departamento administrativo sobre o regresso dos jogadores, nomeadamente Maher Tawashi, Fawaz Mashhour, Nawaf Al-Shammari e Fares Youssef, a Riade, após o término do período em que se recorreu aos seus serviços no estágio de Lisboa, em Portugal.

A decisão do treinador australiano surgiu depois de o plantel ficar completo com o regresso dos jogadores internacionais, que se encontravam em férias adicionais na sequência da sua participação com as respetivas seleções no Mundial de 2026.

O Al-Nassr havia chegado a Portugal na última segunda-feira para o arranque da segunda fase da sua preparação para a nova época, tendo disputado o seu primeiro jogo de pré-temporada na última quarta-feira frente à equipa B do Benfica, num encontro realizado ao longo de 60 minutos, divididos em duas partes, que terminou com a derrota do Al-Nassr por 2-1. O seu único golo foi marcado pelo médio Abdulmalik Al-Jaber, aos 4 minutos.

O Al-Nassr disputa ainda outros três jogos amigáveis durante o seu estágio, frente ao Mérida, de Espanha, a 28 de julho, ao Estrela Amadora, de Portugal, no dia 1 de agosto, e ao Almería, de Espanha, no dia 4 do mesmo mês.