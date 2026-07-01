O Tottenham Hotspur quer superar o Manchester City e apresenta uma oferta de mais de 100 milhões

O Tottenham Hotspur está disposto a ir longe para contratar Sandro Tonali. Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, o clube londrino está disposto a pagar cerca de 105 milhões de euros pelo meio-campista do Newcastle United, que, por sua vez, espera receber um valor próximo a 115 milhões de euros.

Ambos os clubes continuam em negociações sobre uma possível transferência. O Tottenham já vem de longa data demonstrando interesse pelo meio-campista italiano, que tem contrato com o Newcastle até meados de 2028. O Transfermarkt estima atualmente seu valor em 80 milhões de euros.

O Tottenham parece ter boas perspectivas, mas agora enfrenta a concorrência do Manchester City. O novo técnico, Enzo Maresca, quer reforçar o meio-campo e vê em seu compatriota um candidato adequado. Resta aguardar se uma primeira oferta será apresentada em breve.

Tonali, de 26 anos, está no Newcastle United desde 2023, clube com o qual conquistou a EFL Cup em 2025. Antes disso, o cobiçado meia atuou pelo Brescia e pelo AC Milan em seu país.

O Tottenham, de qualquer forma, está bastante ativo no mercado de transferências. Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka foram contratados sem custo, e Jan Paul van Hecke foi adquirido do Brighton & Hove Albion por 60 milhões de euros.

O clube do técnico Roberto De Zerbi também vai se reforçar com Mateus Fernandes, segundo informa Fabrizio Romano. O meio-campista português recebeu autorização do West Ham United para realizar exames médicos.

O time do norte de Londres pagará uma quantia fixa de 85 milhões de libras, o que equivale a quase 99 milhões de euros, para contratar Fernandes. Com isso, ele se torna imediatamente a contratação mais cara da história do clube. O recorde está atualmente nas mãos de Xavi Simons, por quem foram pagos 65 milhões de euros.