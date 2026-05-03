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SpursGetty
Siep Engelen

Traduzido por

O Tottenham Hotspur conquista uma vitória impressionante fora de casa e sai da zona de rebaixamento

Aston Villa x Tottenham
Aston Villa
Tottenham
Premier League

O Tottenham Hotspur conquistou, na noite de domingo, uma vitória que pode ser decisiva na luta contra o rebaixamento. Em visita ao Aston Villa, a equipe de Roberto De Zerbi fez uma excelente partida e acabou vencendo por 1 a 2. Com isso, o Tottenham volta a ocupar a 17ª posição e deixa o West Ham United em situação mais complicada. 

Três holandeses estavam em campo no início da partida em Birmingham. Pela equipe da casa, Ian Maatsen e Lamare Bogarde entraram em campo, enquanto Micky van de Ven foi titular pelo Tottenham. Xavi Simons, como era de se esperar, não participou devido à grave lesão no joelho sofrida na semana passada. 

Os visitantes começaram muito bem e assumiram a liderança de forma ousada aos 12 minutos. Uma bola perdida foi aproveitada por Conor Gallagher, que, a cerca de 25 metros, surpreendeu Emiliano Martínez com um chute forte: 0 a 1. Isso causou alegria desenfreada entre os londrinos. 

O Tottenham não iria ficar por aí e partiu imediatamente para o ataque. João Palhinha acertou a trave com um chute de longe, Martínez defendeu um remate de Randal Kolo Muani, mas, no meio do segundo tempo, o gol saiu novamente. Richarlison cabeceou o cruzamento de Mathys Tel e fez 0-2. 

A frustração era enorme no Villa Park, pois os torcedores não tinham previsto esse cenário. A equipe de Unai Emery estava absolutamente sem chances e não teve absolutamente nada a oferecer no primeiro tempo. Com o placar de 0 a 2 no intervalo, eles não tinham motivos para reclamar. 

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Só aos 61 minutos o Aston Villa conseguiu um chute, mas isso ainda não abalou o Tottenham. Na verdade, a equipe praticamente não passou mais por dificuldades e teve sua maior chance com Djed Spence. O gol de honra de Emiliano Buendia aos 96 minutos foi, portanto, apenas um pequeno alívio para o Villa: 1 a 2. 

A vitória foi conquistada com maestria, o que fez com que o Tottenham saísse da zona de rebaixamento, somando agora 37 pontos. Com mais três partidas pela frente, o Tottenham volta a ter o destino nas próprias mãos, com o West Ham United um ponto atrás. No restante do campeonato, Van de Ven e companhia ainda enfrentam o Leeds United (em casa), o Chelsea (fora) e o Everton (em casa).

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