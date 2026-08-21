O Tottenham Hotspur chegou a um acordo com o Manchester City para a contratação do ponta brasileiro Savinho, durante a atual janela de transferências de verão, em uma negociação que pode alcançar o valor total de 85 milhões de libras esterlinas.

Está previsto que o Tottenham pague 75 milhões de libras esterlinas como valor base para concretizar o negócio, além de outros 10 milhões de libras esterlinas na forma de bônus e premiações ligados ao desempenho do jogador, segundo informou o site "The Athletic".

O Tottenham trabalha para fechar dois negócios com o Manchester City para as contratações de Savinho e do atacante egípcio Omar Marmoush, depois que o clube obteve avanços nas negociações pelos jogadores.

As negociações do Tottenham pela contratação de Marmoush seguem em andamento, em um negócio separado da transferência de Savinho. Savinho não esteve na lista do City na partida em que a equipe perdeu para o Arsenal por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra.

O Tottenham já havia demonstrado interesse na contratação de Savinho desde o verão passado, quando entrou em negociações com o Manchester City sobre um negócio que chegou ao valor de cerca de 50 milhões de euros, o equivalente a 43,3 milhões de libras esterlinas ou 58,2 milhões de dólares, mas o clube inglês não estava disposto a abrir mão do ponta brasileiro naquele momento. Em seguida, o Manchester City renovou o contrato de Savinho em outubro passado, mantendo-o ligado ao clube até 2031.

O Tottenham renovou seu interesse na contratação do jogador durante a atual janela de transferências, diante da busca por reforçar suas opções ofensivas, depois que a equipe sofreu bastante com as lesões que atingiram vários de seus jogadores, com destaque para Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke e Wilson Odobert.

Savinho começou sua carreira na academia do Atlético Mineiro, antes de se transferir para o clube francês Troyes, pertencente ao grupo "City Football Group" (CFG), em 2022. O jogador passou por empréstimos ao PSV Eindhoven, da Holanda, e ao Girona, da Espanha, um dos clubes ligados ao mesmo grupo, antes de se transferir para o Manchester City em definitivo, em 2024, em um negócio no valor de 40 milhões de euros.

Savinho, de 22 anos, disputou 53 partidas pelo Manchester City, nas quais marcou dois gols e deu 12 assistências, mas foi titular em apenas sete partidas da Premier League na temporada passada sob o comando do técnico Pep Guardiola.

A transferência de Savinho para o norte de Londres representa o mais recente negócio do Tottenham em um verão cheio de atividade no mercado de transferências, depois que o clube gastou um total de 229,5 milhões de libras esterlinas para contratar Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke. O Tottenham também contratou Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dúbravka em negócios de transferência gratuita.

Apesar de o valor total do negócio de Savinho ser inferior ao custo da negociação de Sandro Tonali, que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas em favor do Newcastle United, a transferência do ponta brasileiro constituirá um recorde na história das vendas do Manchester City.

Com isso, o negócio superará o recorde anterior do clube, representado pela transferência do atacante argentino Julián Álvarez para o Atlético de Madrid em 2024, em um negócio que alcançou o valor total de 82 milhões de libras esterlinas.