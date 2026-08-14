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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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O Tottenham conduz negociações avançadas com estrela do Liverpool

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De Zerbi busca reforçar seu ataque

O Tottenham entrou em negociações avançadas para contratar o holandês Cody Gakpo, ponta do Liverpool, diante do desejo do clube londrino de reforçar seu setor ofensivo antes do início da nova temporada.

O jornalista alemão da rede "Sky Sport", Florian Plettenberg, afirmou nesta sexta-feira que o Tottenham mantém conversas concretas com Gakpo, e que já fez contatos com o Liverpool sobre a possibilidade de concretizar o negócio, embora fontes próximas ao jogador confirmem que ainda não há qualquer acordo, apesar de a transferência para os Spurs representar uma opção séria para o internacional holandês.

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O interesse do Tottenham em Gakpo surge em meio à busca do técnico Roberto De Zerbi por ampliar suas opções ofensivas, enquanto relatos da imprensa apontam que o Liverpool ainda prefere manter o jogador e não estudará sua saída com facilidade antes de assegurar substitutos ofensivos adequados.

Gakpo havia se juntado ao Liverpool em janeiro de 2023, vindo do PSV Eindhoven, e tornou-se ao longo das últimas temporadas um elemento importante da equipe. Seu contrato atual com o Liverpool se estende até 2030, após a renovação em agosto de 2025.

O atacante holandês teve uma atuação de destaque com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, marcando 3 gols em 4 partidas, antes de se despedir do torneio diante de Marrocos nos pênaltis, nas oitavas de final.


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