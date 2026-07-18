O time de Messi enfrenta a tempestade e declara estado de emergência antes da final dos sonhos

A seleção argentina continuou seus intensos preparativos para o tão aguardado confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para a noite deste domingo, em um clima de concentração e cautela a poucas horas da partida mais importante do torneio.

Nas últimas horas, a cidade de Nova Jersey foi atingida por chuvas torrenciais e fortes tempestades com trovoadas, o que afetou diretamente os preparativos das duas seleções antes da tão esperada final.

A seleção espanhola foi obrigada a adiar seu último treino devido à atividade de raios nas proximidades do estádio, antes que a comissão técnica decidisse cancelar definitivamente o treino para garantir a segurança dos jogadores.

Por outro lado, a seleção argentina manteve seu programa de treinamento apesar das condições climáticas adversas e realizou sua última sessão normalmente, em preparação para o confronto decisivo.

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Essa decisão ganha especial importância, pois o campo de treinamento da Argentina fica a apenas cerca de 8 quilômetros da sede de treinamento da seleção espanhola, o que significa que as duas seleções enfrentaram praticamente as mesmas condições climáticas.

Ficou claro que o time de Lionel Messi quis enviar uma mensagem forte antes da final: a equipe está pronta para disputar o título, sejam quais forem as condições, e que o objetivo de conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva supera todos os outros desafios.