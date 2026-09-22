O tesoureiro do Zamalek sobre a polêmica dos árbitros do clássico: vou responder mais tarde

Hossam El Mandouh, tesoureiro do Zamalek, esclareceu a posição de seu clube quanto à contratação de árbitros estrangeiros para o clássico diante do Al Ahly, marcado para acontecer após o fim do período da data Fifa.

O clássico entre Al Ahly e Zamalek será disputado no dia 11 de outubro, no Estádio do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio.

O Al Ahly havia apresentado um pedido à federação de futebol, no qual solicitava a contratação de árbitros estrangeiros para o clássico, apesar de ser o time visitante.

El Mandouh afirmou, em declarações televisivas pela rede "ON E": "Quem disse que o Zamalek não deseja a contratação de árbitros estrangeiros para a partida contra o Al Ahly? Não reconheço o que foi dito sobre esse assunto".

Sobre o desejo do Zamalek de não arcar com os custos da contratação de árbitros estrangeiros por ser o time mandante, El Mandouh prosseguiu: "Vou responder a essa questão mais adiante".

Vale lembrar que o Zamalek somou 13 pontos nas primeiras 5 partidas do Campeonato Egípcio, ocupando a segunda posição, apenas atrás no saldo de gols em relação ao Al Ahly, que somou a mesma pontuação e está na terceira colocação, enquanto o Pyramids lidera a tabela de classificação com aproveitamento total (15 pontos).

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