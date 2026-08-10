O telefone muda o mapa! O arma mágica do Barcelona no mercado de transferências

O técnico alemão Hansi Flick desempenha um papel central no sucesso do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, com seus telefonemas pessoais para os jogadores-alvo se tornando o fator decisivo na hora de fechar negócios em favor do clube catalão.

Em um artigo intitulado "Hansi Flick é a carta mágica na disputa", publicado pelo jornal catalão Sport, Germán Bona escreveu que "um único telefonema de Flick muda tudo", apontando que o que aconteceu com o inglês Anthony Gordon, que parecia estar a apenas um passo do Bayern de Munique antes de Flick intervir pessoalmente, está prestes a se repetir com o espanhol Rodri, que atendeu o telefone e encontrou o nome do treinador alemão na tela.

A clareza e a franqueza como arma de Flick

Albona explicou que Flick esclarece aos jogadores com precisão o que quer deles e o papel que desempenharão em seu sistema tático, de uma forma clara e direta que os faz tomar sua decisão rapidamente.

E acrescentou: "Deco e sua equipe fazem o trabalho preliminar e assentam a base para a assinatura, mas, no meio do caminho, conversar com alguém que tem ideias muito claras é o que faz pender a balança", segundo as palavras do autor.

Franqueza também com os que saem

O papel de Flick não se limita a convencer os que chegam, mas se estende à comunicação franca com os jogadores que terão poucos minutos, para dizer-lhes que o melhor para todos é uma mudança de ares.

Albona apontou que "com sua maneira amistosa e direta de expressar as coisas, os grandes jogadores do vestiário, como Ronald Araújo, entenderam a situação, embora o uruguaio já supusesse há muito tempo que teria um papel maior em outro time, neste caso o Liverpool".

Fé em La Masia com realismo

Apesar de Flick ser amante do futebol popular e nunca se cansar de elogiar o trabalho realizado em La Masia, ele, segundo Albona, "não faz isso para aparentar ou para aumentar o número de novatos, pois também é capaz de lhes dizer como as coisas estão se achar que não vão jogar o suficiente". E acrescentou que o controle de Deco e da direção esportiva sobre tudo o que se refere ao Barcelona Atlètic chega ao treinador da equipe principal, que já pensava, há meses, na necessidade de criar uma dinâmica conjunta.

Mais do que apenas um treinador

Bona vê em seu artigo que "Hansi Flick não é apenas o treinador do Barcelona, com tudo o que acompanha esse cargo, mas é muito mais do que isso".

E acrescentou: "Ao completar sua terceira temporada, aumentou seu poder de tomada de decisão, e o clube está satisfeito com seu máximo envolvimento".

O autor concluiu sua análise dizendo: "O futebol não é uma ciência exata e há muitos fatores em jogo, mas, de antemão, o projeto de Flick parece muito bom. Porque, quando todos remam juntos, os resultados acabam chegando no final".