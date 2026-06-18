O técnico teme ser substituído... Ataque violento contra Ronaldo ao vivo

Após o brilho de Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi, o cenário estava pronto para que Cristiano Ronaldo deixasse sua marca na Copa do Mundo de 2026, mas o capitão da seleção portuguesa não conseguiu seguir o mesmo caminho.
Portugal empatou (1 a 1) com a República Democrática do Congo ontem, quarta-feira, e Ronaldo lutou para fazer história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes, mas não conseguiu.
Por sua vez, Chris Sutton, ex-atacante do Blackburn, Chelsea e Aston Villa, que comentava a partida na rádio “BBC 5 Live”, criticou a decisão do técnico Roberto Martínez de manter o jogador de 41 anos em campo durante toda a partida em Houston.
Quando o atacante Gonzalo Ramos entrou no lugar do meio-campista Vitinha aos 83 minutos, Sutton comentou durante a transmissão: “Isso é constrangedor da parte de Martínez. Pode dar certo, mas será que estamos todos assistindo a uma partida diferente?”.
Ele acrescentou, segundo a BBC: “Ele tem medo de substituí-lo. Ele não é o técnico. Ronaldo pode marcar o gol da vitória, mas o jogo já passou por ele hoje”.
A Portugal joga na segunda rodada contra o Uzbequistão na noite da próxima terça-feira, enquanto enfrenta a Colômbia na última partida da fase de grupos na madrugada de domingo, 28 de junho.