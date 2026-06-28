Steve Clarke decidiu deixar imediatamente o cargo de técnico da seleção da Escócia. The Tartan Army esteve longe de convencer nesta Copa do Mundo e, após a vitória da Croácia sobre Gana (2 a 1), está definitivamente eliminada.

A Escócia caiu em um grupo complicado com Marrocos, Brasil e Haiti. A equipe de Clarke começou o torneio com uma vitória muito sofrida por 1 a 0 sobre o Haiti.

Esse resultado gerou preocupação imediatamente, já que não ajudou no saldo de gols. Após derrotas para Marrocos (0 a 1) e Brasil (0 a 3), agora fica claro, de fato, que a Escócia ficou aquém.

Três pontos, com saldo de gols de -3, não são suficientes para avançar à fase de 32 avos de final como uma das oito melhores seleções em terceiro lugar. Clarke era o responsável pela Escócia desde 2019 e renovou seu contrato no mês passado por nada menos que quatro anos.

“O aspecto mais emocional desta despedida é para os meus jogadores, sem os quais não teríamos nenhuma das lembranças que construímos de 2019 até agora”, escreveu, entre outras coisas, Clarke, de 62 anos.

“Eles merecem todos os elogios e a admiração que recebem, e foi uma verdadeira honra poder ser seu treinador. Obrigado por me permitirem estar aqui e boa sorte ao meu sucessor”, disse Clarke.

Sob o comando de Clarke, a Escócia se classificou para duas Eurocopas. O maior sucesso foi a classificação para a Copa do Mundo, algo que os escoceses não conseguiam desde 1998. A federação escocesa de futebol classifica Clarke como seu 'técnico de seleção mais bem-sucedido de todos os tempos'.







