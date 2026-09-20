Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Botafogo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Traduzido por

O técnico do Botafogo muda seu plano por Ziyech

H. Ziyech
Mirassol x Botafogo
Mirassol
Botafogo
Brasileirão
Marrocos
Brasil

O marroquino arranca elogios de Tite e acende a empolgação da torcida

Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Mirassol, o internacional marroquino Hakim Ziyech saiu com ganhos pessoais notáveis, depois de receber elogios de seu treinador Tite, que afirmou que as qualidades técnicas do astro da seleção do Marrocos oferecem ao Botafogo soluções ofensivas adicionais e permitem lidar com os jogos de maneiras diferentes.

Tite havia planejado dar a Ziyech uma participação curta, entre 15 e 30 minutos, mas mudou sua decisão durante o intervalo e colocou o jogador em campo mais cedo, depois de sentir que a equipe precisava de suas capacidades individuais e de sua habilidade de fazer a diferença.

O treinador do Botafogo disse durante a coletiva de imprensa após a partida que a qualidade técnica de Ziyech esteve por trás da mudança de seu plano, ressaltando que a equipe precisava de um jogador que tivesse soluções individuais, especialmente em situações que exigem infiltrações ou a criação de chances ofensivas.

Tite explicou que Ziyech não está ligado a uma posição específica dentro de campo, pois pode jogar como ponta ou no meio-campo, e também pode desempenhar o papel de armador, tendo maior liberdade de movimentação, o que lhe permite demonstrar suas capacidades criativas e aproveitar suas habilidades.

Apesar da participação de Ziyech, o Botafogo não conseguiu alterar o resultado, sofrendo mais uma derrota diante do Mirassol, mas o internacional marroquino deixou uma impressão positiva durante os minutos em que atuou e obteve a maior nota entre os jogadores de sua equipe na partida, de acordo com as avaliações relativas ao confronto, em meio a elogios da torcida do Botafogo ao seu desempenho e às suas qualidades técnicas.

Brasileirão
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Vasco crest
Vasco
VAS

Assim, apesar de Ziyech não ter conseguido salvar o Botafogo da derrota, sua aparição deu a Tite e à torcida da equipe um indício positivo sobre o acréscimo que o jogador marroquino pode oferecer no próximo período.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google