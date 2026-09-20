O técnico do Botafogo muda seu plano por Ziyech

Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Mirassol, o internacional marroquino Hakim Ziyech saiu com ganhos pessoais notáveis, depois de receber elogios de seu treinador Tite, que afirmou que as qualidades técnicas do astro da seleção do Marrocos oferecem ao Botafogo soluções ofensivas adicionais e permitem lidar com os jogos de maneiras diferentes.

Tite havia planejado dar a Ziyech uma participação curta, entre 15 e 30 minutos, mas mudou sua decisão durante o intervalo e colocou o jogador em campo mais cedo, depois de sentir que a equipe precisava de suas capacidades individuais e de sua habilidade de fazer a diferença.

O treinador do Botafogo disse durante a coletiva de imprensa após a partida que a qualidade técnica de Ziyech esteve por trás da mudança de seu plano, ressaltando que a equipe precisava de um jogador que tivesse soluções individuais, especialmente em situações que exigem infiltrações ou a criação de chances ofensivas.

Tite explicou que Ziyech não está ligado a uma posição específica dentro de campo, pois pode jogar como ponta ou no meio-campo, e também pode desempenhar o papel de armador, tendo maior liberdade de movimentação, o que lhe permite demonstrar suas capacidades criativas e aproveitar suas habilidades.

Apesar da participação de Ziyech, o Botafogo não conseguiu alterar o resultado, sofrendo mais uma derrota diante do Mirassol, mas o internacional marroquino deixou uma impressão positiva durante os minutos em que atuou e obteve a maior nota entre os jogadores de sua equipe na partida, de acordo com as avaliações relativas ao confronto, em meio a elogios da torcida do Botafogo ao seu desempenho e às suas qualidades técnicas.

Assim, apesar de Ziyech não ter conseguido salvar o Botafogo da derrota, sua aparição deu a Tite e à torcida da equipe um indício positivo sobre o acréscimo que o jogador marroquino pode oferecer no próximo período.

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