A aventura do alemão Dino Toppmöller com o Lens não durou muito, depois que a diretoria do clube decidiu colocar um ponto final surpreendente em sua passagem, numa decisão que levantou muitas dúvidas, antes que a imprensa alemã revelasse o verdadeiro motivo por trás dessa demissão, que veio num momento extremamente delicado.

Apesar de o Lens ainda não ter anunciado oficialmente a decisão, o site "Foot Mercato" revelou a saída do treinador de 45 anos, antes que o jornal "La Voix du Nord" confirmasse a notícia, após apenas seis partidas no comando da comissão técnica da equipe, e três dias antes do aguardado confronto contra o Monaco pelo Campeonato Francês.

Em paralelo à saída de Toppmöller, surgiu o nome de Yannick Cahuzac para assumir a responsabilidade de forma interina durante o duelo contra o Monaco. O treinador havia retornado ao Lens neste verão, após trabalhar como auxiliar do técnico Olivier Pantaloni no Lorient entre janeiro de 2024 e junho de 2026.

Cahuzac, próximo ao diretor esportivo Jean-Louis Leca, conta com forte apoio dentro do clube, o que abre a porta para a possibilidade de sua permanência por um período mais longo. Mas sua missão não será fácil, especialmente porque ele passará nesta temporada pelo exame do certificado de treinamento "BEPF", o que poderá lhe impor ausências de cerca de uma semana por mês.

As regras francesas impõem uma multa de 25 mil euros ao clube por cada partida disputada sem um treinador que possua o certificado de treinamento exigido.

Mas a maior surpresa veio da Alemanha, onde o jornal "Bild" revelou que a demissão de Toppmöller não está diretamente ligada à queda de resultados da equipe, apesar de o Lens ter sofrido duas derrotas e um empate nas últimas três partidas do Campeonato Francês.

Segundo o relatório, a crise começou quando a diretoria do Lens comunicou a Toppmöller a demissão de seu auxiliar Nelson Morgado, que trabalhava ao seu lado desde 2017. Morgado havia provocado o descontentamento de alguns membros do clube, especialmente integrantes da comissão técnica francesa, por causa de sua constante exigência de mais empenho e entusiasmo.

Os relatórios indicam que Toppmöller recusou a decisão de demitir seu auxiliar, considerando a atitude uma interferência direta da diretoria em seu trabalho técnico. No fim, as duas partes não conseguiram conter o impasse, e o conflito foi resolvido com a saída do treinador alemão do Lens após um período extremamente curto.

Toppmöller vinha utilizando Saud Abdulhamid de forma titular na escalação do Lens, antes que o internacional saudita sofresse uma lesão no joelho que o afastou dos gramados, sem que ele tenha conseguido, até o momento, retornar às partidas.