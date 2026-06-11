O técnico da seleção canadense dá más notícias sobre o craque Alphonso Davies

O Canadá terá que disputar sua partida de estreia na Copa do Mundo sem Alphonso Davies, conforme informou o técnico Jesse Marsch em entrevista coletiva ao The Athletic. O craque dos Canucks ainda não se recuperou totalmente da lesão e pode ter que ficar de fora de mais partidas.

Davies disputou sua última partida em 6 de maio, quando o Bayern de Munique não conseguiu reverter a derrota por 5 a 4 na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (1 a 1).

Davies jogou a partida inteira, mas acabou sofrendo uma lesão no tendão da coxa após o jogo. Para lhe dar mais tempo de recuperação, ele não precisou se apresentar na primeira semana de preparação para a Copa do Mundo no Canadá.

Desde que Davies sofreu a lesão, sua condição física tem sido assunto diário na seleção co-anfitriã da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo já está fora da partida de estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina, na sexta-feira.

É possível que Davies também tenha que ficar de fora dos demais jogos da fase de grupos, mas Marsch continua otimista. “Fizemos uma ressonância magnética ontem (quarta-feira)”, conta o técnico.

“A ressonância mostrou sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para aumentar a intensidade. Acho que ele, como sempre, demonstrou uma excelente capacidade de recuperação após uma lesão muscular.”

Para ficar em forma o mais rápido possível, Davies está trabalhando com seu próprio fisioterapeuta, Matthias Blankenburg. “A presença do fisioterapeuta dele ajudou muito”, diz Marsch, satisfeito com a presença de Blankenburg.

“Estamos otimistas de que poderemos acelerar o processo com Davies nos próximos dias e semanas, e dar a ele a chance de contribuir”, disse Marsch.

Resta saber até que ponto Marsch está disposto a correr riscos com Davies, que vem sofrendo com lesões nos últimos anos. O jogador do Bayern rompeu o ligamento cruzado em março do ano passado e, desde então, sofreu várias lesões musculares.

Após a partida de estreia contra a Bósnia, o Canadá ainda enfrenta o Catar (19 de junho) e a Suíça (24 de junho) no Grupo B.