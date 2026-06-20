O técnico da Escócia está extremamente irritado com a arbitragem e admirado com o Marrocos: o país vai alcançar uma nova conquista

Steve Clarke, técnico da seleção da Escócia, expressou sua “profunda decepção” com as decisões da arbitragem que privaram sua equipe de pontos valiosos após a derrota por 0 a 1 para o Marrocos na Copa do Mundo, criticando veementemente o fato de o marroquino Issa Diop não ter sido expulso após ter derrubado Che Adams no primeiro tempo.

Clark disse em declarações à BBC após a partida: “Fiquei decepcionado com a falta de Diop em Adams, que era o último zagueiro em campo. Na minha opinião, Chi Adams estava em posição ideal para ficar cara a cara com o goleiro. Em outro dia, decisões como essas poderiam ter sido tomadas”.

Ele acrescentou na coletiva de imprensa: “Depois da partida, todos estavam falando sobre Scott McTominay, enquanto eu achei que a falta de John McGinn fosse bastante questionável. Chi Adams era o último zagueiro em campo e teve a chance de ficar cara a cara com o goleiro, mas o árbitro optou pelo cartão amarelo, e o árbitro assistente de vídeo (VAR) confirmou sua decisão. Não há nada que possamos fazer a respeito.”

Clark criticou o início lento de sua equipe, já que a Escócia sofreu o gol da vitória após apenas 69 segundos, quando Ibrahim Díaz rompeu a defesa com um passe longo, e o atacante Ismail Saibari, recém-contratado pelo Bayern de Munique, chutou com força para o fundo da rede.

Clark disse: “Gostaria que pudéssemos recomeçar do zero; foi a primeira coisa que pensei. Levamos um gol ruim — tentamos nos recuperar e deixamos os atacantes avançarem logo no início da partida. Eles mostraram vitalidade e criatividade”.

Sobre o próximo jogo contra o Brasil, em Miami, no dia 24 de junho, Clark disse: “Precisamos deixar os jogadores sofrerem nas próximas 48 horas, porque eles não gostam de perder. Vamos descansar e nos recuperar para depois voltarmos à competição — os jogos não ficam mais fáceis”.

Apesar da derrota, Clark expressou sua admiração pela seleção marroquina, prevendo que ela chegue às fases finais do torneio, dizendo: “Acredito que a seleção marroquina chegará às fases finais do torneio — acho que eles têm jogadores e capacidades que os qualificam para chegar, no mínimo, às semifinais”.

Vale lembrar que a Escócia ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas pode precisar de um resultado positivo contra o Brasil para garantir a classificação, em um confronto considerado um dos maiores desafios da fase de grupos.