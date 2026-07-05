“O tapa em Haaland”... Divulgada a decisão sobre a partida entre Egito e Argentina

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou os árbitros das partidas entre Egito e Argentina, e entre Suíça e Colômbia, que serão disputadas na próxima terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O Egito se classificou para as oitavas de final após derrotar a Austrália nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, enquanto a Argentina se classificou com dificuldade após uma vitória apertada sobre Cabo Verde por 3 a 2, após duas prorrogações.
A FIFA informou que a partida entre Egito e Argentina será apitada por uma equipe francesa liderada por François Litxer, árbitro principal, com os assistentes Cyril Mounier e Mehdi Rahmouni.
Já o quarto árbitro será o norueguês Espen Eskas, acompanhado por seu compatriota Isaac Bashievkin, árbitro assistente reserva.
Vale ressaltar que François Litxer é um dos principais árbitros da Europa e já havia sido destaque na imprensa em 2024.
Em uma cena inusitada, o astro norueguês Erling Haaland levou um tapa do árbitro francês durante a partida entre Manchester City e Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, que terminou em 3 a 3, em um incidente não intencional pelo qual o árbitro pediu desculpas.
O incidente ocorreu durante uma discussão acalorada entre o árbitro e o espanhol Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, quando François estendeu a mão e, sem querer, deu um tapa em Haaland, o que provocou a ira do atacante norueguês, pelo que o árbitro pediu desculpas em seguida.
Já a partida entre Suíça e Colômbia será apitada por uma equipe salvadorenha liderada por Iván Barton, com os assistentes David Morán e Antonio Pobero.
A função de quarto árbitro ficará a cargo da mexicana Katia García, e a de árbitra assistente reserva, de sua compatriota Sandra Ramírez.