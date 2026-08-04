O jovem internacional marroquino Ousmane Maama deu um passo importante em sua carreira profissional, após decidir deixar o clube inglês Watford durante a atual janela de transferências de verão, em busca de um novo desafio que lhe dê uma maior oportunidade de jogar e recuperar seu espaço no cenário futebolístico, em meio a um crescente interesse europeu em contar com seus serviços.

O site marroquino "Le Site Info Sport" informou que Ousmane Maama tomou a decisão de deixar o Watford antes do início da nova temporada, após considerar que o momento atual exige a transferência para um clube que lhe permita jogar de forma regular.

O relatório esclareceu que o jogador aspira a viver uma nova experiência que o ajude a dar continuidade à sua evolução técnica e a adquirir mais experiência, preparando o terreno para dar um novo passo em sua carreira profissional.

A decisão de Maama veio após um período em que ele não conseguiu se firmar completamente no elenco do Watford, já que não teve a continuidade necessária que lhe permitisse mostrar seu potencial, o que também se refletiu em sua trajetória internacional.

A ausência do jogador na lista da seleção marroquina que disputou a última Copa do Mundo foi uma das principais consequências de suas poucas partidas com o time inglês, o que aumentou seu desejo de mudar de ares e buscar uma nova oportunidade.

O Leipzig entra em cena

Segundo o relatório, Ousmane Maama tem uma proposta oficial do Leipzig, da Alemanha, que demonstrou sério interesse em contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

O clube alemão é um dos principais interessados nos serviços do jogador, em meio à sua busca por reforçar o elenco com jovens de grande potencial e com capacidade de evolução.

Espera-se que Ousmane Maama defina seu novo destino nos próximos dias, diante da comparação entre as propostas disponíveis e de seu desejo de escolher o clube que lhe dê a oportunidade de jogar com regularidade.

O jogador espera que sua próxima parada represente um novo ponto de partida em sua carreira, ajudando-o a recuperar seu nível e a voltar novamente aos planos da seleção marroquina nos próximos compromissos.