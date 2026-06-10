O Sunderland esclarece a situação de Lutsharel Geertruida e Bertrand Traoré

Lutsharel Geertruida pode esperar uma permanência mais longa no Sunderland, segundo o jornalista da BBC Nizaar Kinsella. Segundo ele, o Sunderland está em negociações com o RB Leipzig, atual clube de Geertruida. O futuro do ex-jogador do Ajax Bertrand Traoré também está definido.

Geertruida, que foi convocado de forma inesperada para a Copa do Mundo após a desistência de Jurriën Timber, foi contratado pelo Leipzig do Feyenoord no verão de 2024 por 20 milhões de euros.

Na Alemanha, porém, o holandês não conseguia mais contar com muitos minutos em campo, o que fez com que um período de empréstimo se tornasse a opção ideal. O recém-promovido Sunderland entrou em cena, e Geertruida se tornou o terceiro holandês no clube, depois de Brian Brobbey e Robin Roefs.

O zagueiro versátil teve uma excelente temporada no sétimo colocado da Premier League. Embora o ex-jogador do Feyenoord tenha ficado no banco nas primeiras partidas, ele passou a ser titular regularmente a partir daí.

Em suas trinta partidas, ele atuou tanto como zagueiro central e volante quanto como lateral-direito. No entanto, não houve nenhum gol ou assistência para o jogador com 21 convocações para a seleção holandesa.

No inverno, Arne Slot parecia estar interessado em Geertruida, mas a transferência não se concretizou na época. Joost Blaauwhof, da Voetbal International, informa que não há contato com o Liverpool no momento e que Geertruida está focado principalmente na Copa do Mundo e não em uma transferência.

O ex-jogador do Ajax Traoré também se transferiu para a Inglaterra neste verão, embora sua passagem pelo Sunderland tenha sido de curta duração. O contrato do atacante de Burkina Faso está chegando ao fim e não será renovado, conforme informado no site do Sunderland.

Traoré jogou apenas 702 minutos nesta temporada, distribuídos por treze partidas. Ele ficou afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão no joelho, o que o fez perder dezesseis partidas.