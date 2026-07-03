O substituto já foi escolhido... A Argélia estuda a demissão de Petković!

A Federação Argelina de Futebol está avaliando a demissão do técnico suíço Vladimir Petković após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Suíça (0 a 2), em meio a notícias de contatos com o técnico malinês Éric Schell, atual técnico da Nigéria.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, a Federação Argéliana entrou em contato com Schell, de 48 anos, para que ele assuma o comando dos “Guerreiros do Deserto”, apesar de o contrato de Petković ter sido prorrogado há apenas um mês por mais dois anos — uma decisão que gerou ampla polêmica no meio futebolístico argelino.

A derrota para a Suíça foi um choque para os dirigentes argelinos, especialmente após as escolhas táticas confusas de Petković, que começou a partida sem um atacante de ofício, o que levou o jogador suíço Johan Manzambi a declarar após o jogo: “Isso nos surpreendeu”.

Apesar de a Argélia ter conseguido passar da fase de grupos pela segunda vez em sua história, aproveitando o novo formato que inclui 48 seleções e dá prioridade às melhores equipes que ficaram em terceiro lugar, o desempenho em campo não foi convincente.

A Argélia havia evitado enfrentar a Espanha ao ficar em terceiro lugar e se beneficiou de um sorteio favorável contra a Suíça, mas os jogadores de Petković não conseguiram aproveitar a oportunidade, apesar de, em teoria, possuírem os recursos necessários.

Schill é considerado a principal opção para suceder Petković, graças ao seu profundo conhecimento do futebol africano, tendo levado o Mali às quartas de final da Copa Africana das Nações de 2023, além de já ter treinado o clube argelino de Oran antes de se juntar à seleção da Nigéria em 2025.

O técnico promoveu uma mudança radical na seleção das “Águias Verdes”, levando-a ao terceiro lugar na última Copa Africana das Nações, após a decepção nas eliminatórias para a Copa do Mundo, quando foi eliminada nos pênaltis pela República Democrática do Congo.