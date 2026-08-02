O clube do Maghreb Fès está perto de reforçar seu elenco com sua primeira contratação estrangeira durante a atual janela de transferências de verão, após o atacante sul-africano Tshegofatso John Mabaso chegar ao Marrocos, preparando o terreno para concretizar sua transferência ao time, em um movimento que visa reforçar o setor ofensivo para a nova temporada.

O site marroquino "Sport7" informou que o atacante sul-africano Tshegofatso John Mabaso chegou ao Marrocos para concluir os trâmites de sua transferência ao Maghreb Fès, após longas negociações com os dirigentes do campeão marroquino.

Os dirigentes do Maghreb Fès aguardam a chegada do jogador para dar os retoques finais na negociação, preparando o terreno para o anúncio oficial de sua contratação, tornando-se o primeiro jogador estrangeiro a se juntar ao elenco do time durante a atual janela de transferências de verão.

O site marroquino acrescentou que Mabaso, de 29 anos, passará por exames médicos antes de assinar os contratos oficialmente, devendo compensar a saída do atacante marroquino Sofiane Bouftini, que se transferiu recentemente ao Al Ahly do Egito.

A contratação do atacante sul-africano faz parte do plano da diretoria do Maghreb Fès de reconstruir o time, especialmente após a saída de vários jogadores estrangeiros, os mais notáveis o mauritano Aïssa Mbarek e o botsuano Kabelo Seakanyeng.

Tshegofatso John Mabaso é um dos atacantes mais destacados da liga sul-africana, após apresentar atuações marcantes com o Stellenbosch na última temporada, tendo disputado com o clube as competições da Copa das Confederações Africana.

O atacante sul-africano também já defendeu as cores do Orlando Pirates, o que lhe confere experiências continentais e locais que podem representar um reforço importante para o Maghreb Fès na próxima temporada.