O Al-Ahli da Arábia Saudita segue em sua busca pelo novo treinador, após a saída surpreendente do alemão Matthias Jaissle do comando da equipe antes do início da nova temporada.

Jaissle decidiu renunciar ao cargo devido ao fracasso das duas partes em chegar a um acordo sobre os termos do novo contrato, deixando o clube rumo ao Newcastle United, da Inglaterra, com relatos indicando que os ingleses pagarão 11 milhões de euros como compensação ao campeão asiático.

De acordo com os últimos acontecimentos, o Al-Ahli pode buscar a contratação do português Nuno Espírito Santo, ex-técnico do Al-Ittihad, que goza de grande prestígio dentro do clube, em razão do que conquistou com a equipe após um longo período de sofrimento.

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O treinador português conseguiu devolver o Al-Ittihad aos pódios de conquistas, depois de levá-lo ao título da dobradinha da liga e da Supercopa na temporada 2022-2023, após uma longa ausência na disputa por títulos.

O jornalista Sami Al-Qadi e Khamis Al-Zahrani, ex-astro da seleção saudita, preveem que Nuno Espírito Santo pode assumir o comando do Al-Ahli como substituto de Jaissle nos próximos dias.

O nome do Al-Ahli foi associado a diversos treinadores, mas a dificuldade da missão levou os espanhóis Xavi Hernández e Marcelino a recusarem o posto técnico dentro dos corredores do clube.



