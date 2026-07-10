O Sporting de Lisboa priva a Bélgica de seu craque antes do confronto contra a Espanha

A poucas horas do tão aguardado confronto contra a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção belga se viu no meio de uma crise inesperada, após o surgimento de uma disputa com o clube português Sporting de Lisboa sobre o quadro médico do zagueiro Zeno Debast — uma crise que pode privar os “Diabos Vermelhos” de um de seus principais jogadores defensivos nas fases mais decisivas do torneio.

A seleção belga corre o risco de enfrentar a Espanha sem o zagueiro Zino Debast (22 anos), depois que a Federação Belga de Futebol anunciou que o Sporting de Lisboa informou ao jogador que ele não estava clinicamente apto para participar — uma avaliação que contradiz claramente a opinião da equipe médica da seleção, bem como a avaliação dos órgãos médicos e de seguros da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A Federação Belga declarou, em comunicado oficial: “Zino Debast não estará disponível para disputar a partida das quartas de final. Seu clube, o Sporting de Lisboa, informou ao jogador que ele não está clinicamente apto para jogar. Essa avaliação difere da avaliação de nossa equipe médica, bem como da avaliação dos órgãos médicos e de seguros da FIFA”.

Debast havia sofrido uma lesão na coxa durante uma partida pelo Sporting de Lisboa, o que causou sua ausência no início da campanha da Bélgica na Copa do Mundo. Ele só voltou aos treinos no final de junho, depois que a seleção belga garantiu a liderança do seu grupo.

Apesar do comunicado divulgado pela Federação Belga, o caso ainda não está encerrado. Uma fonte próxima ao Sporting de Lisboa revelou, em declarações ao jornal “The Athletic”, que o clube mantém contato diário com a Federação Belga de Futebol para acompanhar a evolução do quadro do jogador.

A fonte acrescentou que uma reunião será realizada entre representantes do clube e da Federação Belga antes da partida das quartas de final em Los Angeles, onde o quadro clínico de De Paest será reavaliado antes da tomada de uma decisão final sobre a possibilidade de sua participação na partida.

De Bast não disputou nenhum minuto nas competições da Copa do Mundo até o momento, pois continua seguindo um programa de treinamento individual, fora dos treinos coletivos, segundo informou o jornal alemão “Bild”.

Sua possível ausência representaria um duro golpe para a seleção belga, especialmente porque o jovem zagueiro, apesar de ter apenas 22 anos, possui grande experiência internacional, tendo disputado 26 partidas pela seleção de seu país, além de ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.