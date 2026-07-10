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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O sorriso de desprezo coloca Hakimi em uma “situação perdida” diante da torcida marroquina

A. Hakimi
Marrocos
Copa do Mundo
França x Marrocos
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EUA

O que aconteceu depois do confronto com a França?

O apito final das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas o anúncio da eliminação da seleção marroquina diante da França por 2 a 0, mas também o início de uma tempestade de polêmicas que atingiu o capitão dos Leões do Atlas, Achraf Hakimi. 

Entre um desempenho descrito como “decepcionante” e suas atitudes após a partida, o astro do Paris Saint-Germain viu-se no centro das críticas tanto da mídia quanto da torcida... O que aconteceu dentro de campo... e fora dele?

Hakimi se viu sozinho após a partida: enquanto seu amigo íntimo, Kylian Mbappé, comemorava a classificação dos “Galo” para as semifinais, o sonho do lateral marroquino de repetir a façanha da Copa do Mundo de 2022 se desfez. Seu desempenho na lateral direita ficou aquém das expectativas e pareceu distante do nível a que seus torcedores estão acostumados, levando-o, segundo analistas, a arcar com parte da responsabilidade pela amarga eliminação.

O site francês “rmcsport”, com base em reportagens marroquinas, informou que a imprensa local não poupou o capitão da seleção, descrevendo seu desempenho como “muito aquém do seu nível habitual, e ele não conseguiu dar suas contribuições decisivas no ataque”. 

Já o site marroquino “360” atribuiu a ele uma nota de 4,5 em 10, a mais baixa da defesa, observando que “ele avançou demais, deixando grandes espaços atrás de si, e não conseguiu fazer a diferença no ataque”.

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Mas as críticas não se limitaram ao aspecto técnico. Um vídeo que se espalhou como fogo mostrou Hakimi sorrindo enquanto conversava com seu companheiro do Paris Saint-Germain, Désiré Doué, logo após a derrota. 

Esse sorriso provocou a ira de grande parte da torcida marroquina nas redes sociais, e alguns consideraram isso uma falta de respeito pela gravidade do momento, apesar de ele ter parecido tenso em outras imagens anteriores.

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