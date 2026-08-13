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Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

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O sonho se realizou: Bellingham declara sua lealdade ao projeto de Mourinho

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O que disse Jude?

O terceiro lugar na Copa do Mundo não foi o fim da linha para o astro do meio-campo do Real Madrid, mas sim um novo ponto de partida rumo a uma temporada que ele considera a mais importante de sua carreira dentro da Casa Branca.

O internacional inglês Jude Bellingham, craque do Real Madrid, expressou sua grande empolgação em trabalhar com a nova comissão técnica comandada por José Mourinho, em sua primeira entrevista ao canal oficial do clube, a RMTV, após seu retorno ao centro de treinamentos de Valdebebas depois do fim de sua participação com a seleção.

Bellingham disse: "Sinto como se já tivesse uma relação com ele, e trabalhar com um treinador como Mourinho é um sonho realizado para mim. Só tive uma oportunidade de vê-lo, mas estou realmente animado para saber mais sobre ele".

O astro inglês falou sobre a dureza do programa de preparação para a nova temporada, afirmando: "Corro muito no calor e jogo muito futebol com meus companheiros. É algo difícil, mas bom de aproveitar. Eu realmente adoro esse tipo de trabalho duro".

E enviou uma mensagem ambiciosa à torcida merengue, dizendo: "Agora estou mais maduro e tenho mais experiência. Tenho um bom pressentimento em relação a esta temporada, com os novos jogadores e o treinador". 

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Bellingham encerrou sua fala: "É uma grande honra para mim jogar por este clube. Espero permanecer nele por muitos anos ainda", em clara referência ao seu desejo de conquistar títulos com a camisa do Real Madrid.

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