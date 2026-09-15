O sonho de Rodrygo esbarra na cautela do Real Madrid

O brasileiro Rodrygo, astro do Real Madrid, se aproxima cada vez mais do retorno aos gramados, mas o departamento médico do clube prefere não apressar a recuperação de seus serviços, recomendando a continuidade de seu programa de reabilitação e a espera até janeiro que vem.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As", os médicos aconselham Rodrygo a prosseguir com o processo de recuperação ao longo do próximo período, sendo seu retorno aos treinos do time previsto para janeiro, após o fim da parada de inverno, com o objetivo de lhe dar tempo suficiente para recuperar totalmente sua condição física antes de voltar ao clima das competições oficiais.

Apesar das recomendações do departamento médico, Rodrygo espera voltar aos gramados antes da data prevista, já que o jogador brasileiro deseja encurtar seu período de ausência e aparecer com o Real Madrid na primeira oportunidade possível.

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O "As" indicou que Rodrygo sonha em participar por alguns minutos durante o confronto do dia 16 de dezembro na Copa do Rei, caso sua condição física e médica permita, mas esse cenário ainda está ligado à evolução de seu processo de recuperação ao longo das próximas semanas.

Por outro lado, o retorno completo de Rodrygo parece mais próximo da Supercopa da Espanha, marcada para o início de fevereiro que vem na cidade de Istambul, quando o Real Madrid espera que seu atacante brasileiro já tenha recuperado toda a sua forma física e esteja apto a participar de forma normal.

Na capital espanhola, a cautela ainda predomina na postura do clube, apesar da clara melhora na condição do jogador e de seu progresso gradual no programa de reabilitação.

O Real Madrid prefere não arriscar o retorno de Rodrygo antes que ele esteja plenamente pronto, especialmente porque o objetivo principal é garantir sua recuperação completa e evitar qualquer nova recaída que possa atrasar seu retorno aos gramados por um período mais longo.

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