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O sonho de Maresca: Manchester City define o substituto de Rodri

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E. Fernandez
E. Maresca
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O Manchester City definiu o substituto ideal para compensar a saída iminente de seu astro Rodri, que está muito perto de reforçar o Barcelona neste verão.

O jornalista especializado Gianluca Di Marzio explicou, por meio de seu site oficial, que o Manchester City tem como alvo a contratação do argentino Enzo Fernández, astro do Chelsea, para suceder Rodri no Etihad.

Di Marzio disse: "Enzo Maresca, técnico do City, quer contratar apenas Enzo, já que a dupla trabalhou junta no Chelsea, e há uma forte sintonia entre eles".

E acrescentou: "Se a estima de Maresca pelo jogador argentino é indiscutível, ainda não está claro se será possível abrir negociações com o Chelsea".

Ressaltou que o Chelsea considera Enzo um jogador central e uma parte importante de seu novo projeto técnico comandado por Xabi Alonso, além disso, a avaliação do clube londrino sobre seu astro argentino é altíssima.

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O especialista no mercado de transferências concluiu: "A possibilidade de concretizar um eventual negócio com o Manchester City ainda precisa ser explorada, mas Maresca sonha em contratar Enzo".

Enzo Fernández tem 25 anos e está ligado ao Chelsea por contrato até o verão de 2032.

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