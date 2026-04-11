O Sevilla aproveita ao máximo a decisão muito rigorosa do técnico do Atlético, Simeone

O Sevilla conquistou três pontos muito importantes na luta contra o rebaixamento. Os andaluzes venceram por 2 a 1 o Atlético de Madrid em casa, no Ramón Sánchez Pizjuán, e subiram assim para a décima quinta posição, três pontos acima da zona de rebaixamento.

Com uma vantagem de nada menos que doze pontos sobre o Real Betis, quinto colocado, o Atlético, quarto colocado na LaLiga, não tem preocupações quanto à classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Além disso, o Atlético continua bem na corrida da atual edição da Liga dos Campeões, na qual surpreendeu ao vencer por 2 a 0 a partida de ida das quartas de final contra o FC Barcelona.

Simeone está apostando tudo nesse torneio e na final da Copa del Rey e, de olho na partida de volta contra o Barcelona na próxima semana, decidiu fazer nada menos que dez alterações.

A decisão de Simeone de poupar o time titular foi uma ótima notícia para três jogadores da base, que estrearam e, além disso, começaram como titulares: Dani Martínez, Rayane Belaid e Javier Boñar.

Aos dez minutos, o placar foi aberto em Sevilha. A equipe da casa recebeu um pênalti após uma entrada imprudente de Álex Baena na área, e foi Akor Adams quem abriu o placar da marca do pênalti: 1 a 0.

Boonar, sem dúvida, teve uma estreia de sonho, ao cabecear para o gol após passe de Julio Díaz, para quem esta foi a segunda partida na equipe principal do Atlético: 1 a 1.

No entanto, não houve resultado positivo para os madrilenos, já que o ex-jogador da Eredivisie e capitão do Sevilla, Nemanja Gudelj, marcou o último gol da partida nos acréscimos do primeiro tempo. O jogador de Breda cabeceou com força total um cruzamento para o fundo da rede: 2 a 1.