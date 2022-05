O sequestro do carro do técnico do Napoli por... torcedores?

Na noite de quarta-feira (11), uma faixa contra Luciano Spalletti foi colocada do lado de fora do estádio Diego Armando Maradona, na qual torcedores não só assumem o delito como ainda condicionam a devolução do veículo apenas em caso de demissão do treinador.

“Spalletti, vamos devolver seu Panda (nome carinhoso dado pelo treinador ao veículo), desde que você saia”, diz a faixa. Nela, os torcedores deixaram também a data em que o veículo foi levado: 16 de outubro de 2021. Na época, Luciano Spalletti chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo furto que ocorreu próximo ao hotel onde mora, em Nápoles, mas as investigações não foram adiante.

Nas últimas semanas, parte dos torcedores se manifestou de várias formas e na noite de quarta-feira, do lado de fora do estádio, apareceu uma faixa na qual se destacou uma mensagem dirigida a Luciano Spalletti.

A escrita em questão representa uma clara referência ao que aconteceu no último dia 16 de outubro, quando o carro estacionado sob o hotel onde ele está hospedado durante um jogo napolitano foi roubado.

Conforme relatado por 'Il Mattino', nas últimas horas, mesmo através das redes sociais, muitos se dissociaram desse banner. A mensagem que se destaca nela também foi lida por muitos como um insulto à própria cidade de Nápoles.

O Napoli também estará na próxima Liga dos Campeões. De fato, a equipe napolitana conseguiu garantir seu retorno à principal competição continental de clubes com bastante antecedência, e o fez graças a uma jornada que os viu como um grande clube da liga por muitos meses.

A campanha inicial foi excelente e o time de Nápoles só foi perder sua primeira partida na 12ª rodada. A expectativa com o título nacional virou frustração com os sucessivos tropeços, especialmente em casa. A equipe napolitana viu a ultrapassagem da líder Milan e do vice Internazionale hoje está fora da briga pelo troféu, com duas rodadas a disputar. São 22 vitórias, sete empates e sete derrotas. O time não conquista o Italiano desde 1990.

Na Liga Europa e na Copa Itália, o Napoli foi eliminado precocemente. Na competição europeia, avançou em segundo no Grupo C, mas deu adeus ao torneio ao perder na fase mata-mata para o Barcelona. Já na copa do país, foi superado pela Fiorentina. A equipe conta com o zagueiro brasileiro Juan Jesus, ex-Internacional.

O Napoli encerra sua campanha em casa no Campeonato Italiano contra o vice-lanterna Genoa no próximo domingo. Na última rodada, o time de Spalletti visita o Spezia, que também luta contra o rebaixamento. Na terceira posição na tabela, a equipe napolitana já está garantida na próxima edição da Liga dos Campeões.