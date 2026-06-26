O Senegal ataca sem piedade e mantém viva a esperança de chegar às oitavas de final

O Senegal derrotou o Iraque por uma ampla diferença (5 a 0). Após um início perfeito, os senegaleses só conseguiram realmente pressionar no segundo tempo. Com essa vitória esmagadora, a equipe mantém as chances de ficar entre os melhores terceiros colocados, o que pode ser suficiente para a classificação para a próxima fase.
O Senegal sabia o que precisava fazer: somente uma vitória por goleada ainda poderia dar à equipe esperanças de avançar para a próxima fase. Essa mensagem pareceu ter sido recebida com toda a clareza, pois já aos quatro minutos o país africano abriu o placar. Em um escanteio, Abdoulaye Seck cabeceou a bola na direção de Habib Diarra, e a bola acabou entrando no gol: 1 a 0.
O Senegal sentiu o cheiro de sangue imediatamente e partiu com tudo em busca do segundo gol. Sadio Mané passou por Rebin Sulaka e parecia ter caminho livre em direção ao gol iraquiano, até que o zagueiro o derrubou. O árbitro Anthony Taylor inicialmente mostrou o cartão amarelo, mas, após a intervenção do árbitro de vídeo, Sulaka acabou sendo expulso com cartão vermelho.
O Iraque, obstinado, defendeu com unhas e dentes. Posicionada bem atrás no campo e com linhas fechadas, a equipe do técnico Graham Arnold conseguiu limitar os danos por um longo tempo. De vez em quando, o Iraque saía em contra-ataque e chegava à entrada da área do Senegal, mas isso não resultou em grandes chances.
Mesmo assim, dez minutos após o intervalo, o Senegal conseguiu chegar ao 2 a 0. O meio-campista do FC Utrecht, Zidane Iqbal, perdeu a bola de forma simples, permitindo que Lamine Camara recuperasse a posse e encontrasse Ismaïla Sarr. O atacante marcou o 2 a 0 com seu terceiro gol no torneio.
Depois disso, tudo aconteceu muito rápido: apenas três minutos depois, veio o golpe de misericórdia para o Iraque. Pape Gueye chutou a bola de fora da área de forma fenomenal, mandando-a no ângulo superior oposto: 3 a 0. Após a pausa para hidratação, Gueye voltou a marcar. Com um chute fortíssimo, ele colocou o 4 a 0 no placar.
A resistência do adversário estava completamente quebrada e, aos 82 minutos, o Senegal chegou até a ampliar para 5 a 0. Iliman Ndiaye enganou o goleiro Ahmed Basil com um chute incomparável no canto curto, definindo assim o placar final. O Senegal terminou definitivamente em terceiro lugar no Grupo I. Nos próximos dias, os senegaleses acompanharão com grande interesse os resultados da Argélia, Bélgica, Congo, Cabo Verde e Croácia.