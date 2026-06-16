O Senegal arrasta a França e Mbappé para números negativos chocantes

A seleção francesa, campeã da Copa do Mundo de 2018, se viu envolvida em um resultado negativo inesperado durante o primeiro tempo de sua partida contra a seleção senegalesa na edição de 2026, que está em andamento.

A seleção francesa encerrou os primeiros 45 minutos da partida, disputada no estádio “MetLife” na noite desta terça-feira, com um empate sem gols, sem demonstrar seu poder ofensivo, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas, liderado por Kylian Mbappé.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas, a seleção francesa chutou apenas uma vez a gol durante o primeiro tempo, o menor número registrado pelos “Galo” em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo desde que a rede começou a coletar dados, em 1966.

O chute da seleção francesa não acertou a trave, enquanto a seleção do Senegal chutou cinco vezes, sendo uma delas na trave, segundo a rede “Squawka”.

Mbappé tocou na bola apenas 14 vezes no primeiro tempo, menos do que qualquer outro jogador da partida.

Já a rede francesa “Stats Foot” destacou que a França saiu na frente no primeiro tempo apenas duas vezes nas sete partidas de estreia que disputou desde 2000.

A partida de hoje faz parte da primeira rodada do Grupo 9, que também conta com o Iraque e a Noruega, que se enfrentam na madrugada desta quarta-feira.