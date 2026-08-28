O Real Madrid conseguiu fechar uma nova contratação para reforçar seu projeto de jovens talentos, após chegar a um acordo com o Granada para o empréstimo do atacante marroquino Rayan Zinbi ao longo da próxima temporada, em um movimento que dá ao jovem jogador uma nova oportunidade de se afirmar em um dos maiores clubes da Europa.

Segundo anunciou o Granada, o clube renovou o contrato de Zinbi até 30 de junho de 2029, com opção de estendê-lo por mais duas temporadas de acordo com o cumprimento de uma série de metas esportivas, antes de chegar, ao mesmo tempo, a um acordo com o Real Madrid sobre o empréstimo do jogador para a temporada 2026-2027, quando ele se juntará às fileiras do Real Madrid Castilla.

Zinbi tem 19 anos e é considerado um dos talentos mais destacados a sair da academia do Granada no período recente, além de ser visto como um dos atacantes mais promissores do futebol africano, o que levou o Real Madrid a se movimentar para contratá-lo e lhe dar a oportunidade de se desenvolver dentro de sua equipe reserva.

A contratação acontece enquanto Zinbi disputa atualmente com a seleção de Marrocos sub-20 os Jogos do Mediterrâneo de 2026, e, ao fim de sua participação internacional, ele iniciará uma nova experiência com a camisa do Real Madrid Castilla.

O atacante marroquino havia chegado ao Granada no verão passado, antes de conseguir, ao longo da temporada, fazer sua primeira aparição com o time principal na segunda divisão, além de participar da pré-temporada sob o comando do técnico José Rojo "Bacheta", antes de deixar a equipe para se juntar à seleção de seu país.

Zinbi é o segundo jogador a deixar o Granada rumo ao Real Madrid em poucos dias, depois do zagueiro ganês Oscar Nassi, que também se transferiu para as fileiras da equipe reserva, em um movimento que reflete o interesse do clube merengue nos jovens talentos do Granada.

Com a transferência de Zinbi para o Castilla, o atacante marroquino inicia uma nova etapa em sua carreira, em meio a uma valiosa oportunidade de se desenvolver e adquirir experiência dentro da estrutura do Real Madrid, à espera de provar sua capacidade de garantir seu lugar no futuro entre os grandes do clube merengue.