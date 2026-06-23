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Ahmed Mansy

Traduzido por

O segredo está no número 10... Ronaldo bate recordes da Eurocopa e da Copa do Mundo com um único gol

C. Ronaldo
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Portugal
Uzbequistão
EUA

O foguete de Madeira não para de quebrar recordes

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, fez história na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu com um único gol.

A seleção de Portugal enfrentou a seleção do Uzbequistão nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos seis minutos de jogo, Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal contra a seleção do Uzbequistão, após desviar com maestria um cruzamento de João Cancelo para dentro do gol.

Ronaldo marcou seu segundo gol e o terceiro da seleção de seu país aos 39 minutos, após ficar cara a cara com o goleiro do Uzbequistão e, com a habilidade de sempre, mandar a bola à direita do goleiro.

Esse segundo gol, especificamente, foi histórico, pois foi o décimo que Ronaldo marcou em toda a sua trajetória na Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da seleção portuguesa na competição.

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No entanto, essa não foi a única conquista, já que “O Don” se tornou o primeiro jogador a marcar 10 gols ou mais tanto no Campeonato Europeu quanto na Copa do Mundo, tendo marcado anteriormente 14 gols também no Euro, segundo a rede “Stats Foot”.

Vale lembrar que Ronaldo lidera a lista dos maiores artilheiros da história do Campeonato Europeu, com uma vantagem de 5 gols sobre o francês Michel Platini, enquanto ainda está longe do mesmo título na Copa do Mundo, ficando 8 gols atrás do argentino Lionel Messi.

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