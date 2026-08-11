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Crystal Palace v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O segredo está em Vinícius: Ndiaye define sua posição sobre a proposta do Al-Hilal

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O ponta senegalês encerrou a polêmica

O senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, definiu sua situação quanto à transferência para o Campeonato Saudita (Roshn Saudi League) no próximo período, após o interesse do Al-Hilal em contar com seus serviços.

Relatos da imprensa haviam revelado a disposição do Al-Hilal em apresentar uma proposta gigantesca para contratar Ndiaye durante a atual janela de transferências de verão, diante da busca do clube por um novo ponta, após o holandês Crysencio Summerville, do West Ham United.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que Ndiaye decidiu permanecer na Premier League na próxima temporada e descartou a ideia de se transferir para o Al-Hilal.

Romano disse, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X": "Iliman Ndiaye decidiu não aceitar a proposta do Al-Hilal, porque quer permanecer na Premier League".

E acrescentou: "Ele não vai se transferir para a Arábia Saudita, apesar da grande proposta financeira sobre a mesa, porque quer ficar na Premier League, e a decisão já foi tomada".

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O nome do ponta senegalês está associado a uma transferência para o Arsenal, especialmente após o fracasso na contratação do ponta brasileiro Vinícius Júnior, que renovou seu contrato com o Real Madrid recentemente.

O Arsenal não é o único clube que deseja contar com Ndiaye vindo da Premier League, já que o ponta senegalês recebe o interesse do Manchester United, que hesita entre ele e seu compatriota Ismaïla Sarr, ponta do Crystal Palace, para reforçar seu ataque.

Ndiaye joga pelo Everton desde o verão de 2024, quando se transferiu para o clube vindo do Olympique de Marseille, e disputou 34 partidas na última temporada, nas quais marcou apenas 6 gols, além de dar 3 assistências.

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