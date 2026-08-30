"O sangue é nosso e a glória é deles"... técnico do Málaga explode após partida contra o Real Madrid

Juan Fran Funes, técnico do Málaga, deixou explodir sua indignação com a arbitragem após a pesada derrota de sua equipe diante do Real Madrid por 4 a 0, na partida que reuniu os dois clubes no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar de reconhecer a superioridade do Real Madrid dentro de campo, o treinador do Málaga direcionou duras críticas ao árbitro, ao considerar que suas decisões penderam para o lado dos donos da casa na marcação das faltas.

Funes afirmou durante a entrevista coletiva após a partida: "Você sente que, se soprar em cima dos jogadores do Real Madrid, marca-se falta; já para nós, não se marca falta nenhuma a menos que haja sangue".

O treinador espanhol acrescentou que sua equipe não teve os mesmos critérios na marcação dos contatos, apontando que o árbitro demonstrou "maior facilidade" para apitar a favor do Real Madrid em comparação com o que acontecia com os jogadores do Málaga, o que provocou a insatisfação da comissão técnica após o fim do jogo.

Do outro lado, José Mourinho recusou-se a entrar em qualquer polêmica sobre a arbitragem e, quando questionado sobre as declarações de Funes, limitou-se a uma resposta breve, dizendo: "O assunto não merece comentário", fechando a porta a qualquer discussão na imprensa após a grande vitória.

O Real Madrid praticamente definiu a partida nos primeiros trinta minutos, depois que Jude Bellingham marcou, além de um gol contra do goleiro do Málaga, Alfonso Herrero, e depois Kylian Mbappé, antes de Arda Güler fechar a goleada nos acréscimos, fazendo o time merengue manter seu início perfeito na LaLiga com três vitórias consecutivas.

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