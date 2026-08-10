O salvador de Mourinho: nova contratação devolve a ordem ao Real Madrid

O português Bernardo Silva deixou sua primeira marca com o Real Madrid, após uma atuação positiva em sua estreia com a camisa da equipe, apesar de ainda não ter atingido sua plena forma física, num momento em que suas responsabilidades no meio-campo da equipe parecem maiores do que se esperava.

O jornal espanhol Marca destacou que Bernardo se tornou candidato a desempenhar um papel central na organização do meio-campo do Real Madrid, especialmente após o fracasso na contratação de Rodri, ressaltando que o jogador possui as qualidades necessárias para movimentar a equipe e controlar o ritmo de jogo, elementos dos quais o time de José Mourinho tem grande necessidade.

A estreia de Bernardo com o Real Madrid veio no confronto contra o Ferencváros, após apenas cinco dias de treinos com os companheiros, mas ainda assim ele disputou 45 minutos notáveis e demonstrou clara capacidade de lidar com a bola e de se movimentar na região central do campo.

O jogador português recebeu elogios de seu companheiro e capitão da equipe, Fede Valverde, que o descreveu como um jogador "mágico" e uma personalidade diferenciada, afirmando que ele se integrou rapidamente ao grupo e conseguiu se adaptar aos companheiros.

A contribuição de Bernardo não se limitou ao aspecto ofensivo, pois ele deu ao Real Madrid maior estabilidade durante a posse de bola, além de mostrar capacidade de participar da construção do jogo e de organizar as movimentações da equipe a partir do meio-campo.

A Marca avalia que Bernardo pode se ver diante de uma tarefa diferente do papel que costumava desempenhar ao longo de sua carreira, já que pode se transformar em um dos principais organizadores do meio-campo do Real Madrid na próxima temporada.

Apesar de o jogador não ser um volante tradicional, sua capacidade de ler o jogo, de manter a posse de bola e de escolher o momento certo para o passe faz dele uma solução para o técnico José Mourinho nesse aspecto.

O Real Madrid precisa de um jogador capaz de dar tranquilidade ao meio-campo e controlar o ritmo das partidas.

O jornal explicou que o técnico português será, ao mesmo tempo, exigido a administrar com cuidado os minutos de participação de Bernardo, devido à sua idade acima dos 30 anos e à necessidade de mantê-lo em condições ao longo de toda a temporada.

Atualmente, Mourinho conta com Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bernardo Silva para ocupar as posições do meio-campo, além da continuidade da recuperação de Thiago Pitarch.

Diante disso, o rodízio no meio-campo parece algo inevitável para Mourinho, mas Bernardo Silva tem atualmente uma grande oportunidade de se impor como uma das peças mais importantes do Real Madrid, podendo se tornar o jogador que dará à equipe a tranquilidade e a organização que faltaram após a saída de Luka Modric.

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