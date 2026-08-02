O Ajax de Amsterdã estabeleceu uma condição financeira para se desfazer de seu ponta belga Mika Godts em favor do Paris Saint-Germain, que se esforça para fechar o negócio ainda neste verão.
O Paris Saint-Germain quer reforçar o elenco com novas contratações para se manter no topo, depois de ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa por duas vezes consecutivas.
Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o ponta do Ajax negociou os termos de sua possível transferência para o clube parisiense e chegou a um acordo, e agora só falta o aval do Ajax.
Acrescentou que o clube holandês faz o possível para manter Godts, mas sabe que, se o clube francês alcançar um determinado valor (60 milhões de euros), nada o impedirá de deixar o clube.
Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, declarou ontem, sábado, seu desejo de que Godts permaneça por mais uma temporada em Amsterdã, porque eles "precisam dele", mas a imprensa local informou neste domingo que o acordo entre o jogador e o Paris Saint-Germain foi concluído.
O jornal espanhol comentou: "Em outras palavras, Godts quer sair. E, quando um jogador deseja sair, é difícil impedi-lo".
O jornal holandês "De Telegraaf" aponta que o Ajax provavelmente concordará, pois 60 milhões de euros é uma quantia elevada.
Acrescentou que, se o Ajax e o Paris Saint-Germain chegarem a um acordo, Godts assinará um contrato até meados de 2031 ou 2032 no estádio "Parc des Princes".
O empresário do jogador, Niels de Jonck, disse ao jornal: "Vamos encontrar uma solução".