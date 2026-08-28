A "crise do gramado" continua a lançar sua sombra sobre o futebol francês, após a decisão de transferir a partida entre Paris Saint-Germain e Stade Rennes, pela primeira rodada do Campeonato Francês, para o estádio deste último.

O Rennes esclareceu que acompanhará de perto a decisão da liga dos profissionais sobre o jogo de volta. O clube da capital havia obtido autorização para transferir sua primeira partida na competição devido às más condições do gramado do "Parc des Princes", em razão da onda de calor, e o Rennes conseguiu organizar a recepção ao campeão da Europa em apenas quatro dias, no confronto que terminou no último domingo com empate (2 a 2), impondo como condição que o calendário do jogo de volta não fosse alterado. O clube reforçou que a onda de calor atingiu toda a França e que a deterioração do gramado do estádio parisiense se deve à negligência, deixando claro sua total recusa em transferir o confronto da 23ª rodada, marcado para março de 2027.

Apesar da posição firme do Rennes, a comissão de competições ligada à liga anunciou oficialmente a realização da partida da 23ª rodada entre as duas equipes no estádio "Parc des Princes". Segundo seu comunicado oficial: "No que diz respeito à partida da primeira rodada do Campeonato Francês entre Paris Saint-Germain e Stade Rennes, cuja sede foi transferida em 19 de agosto, a comissão de competições decidiu impor uma multa financeira ao Paris Saint-Germain no valor de 150 mil euros, conforme o artigo 501.4 dos regulamentos das competições da liga, relativo às obrigações dos clubes de preparar o estádio e disponibilizar estádios alternativos. Já quanto à partida da 23ª rodada entre Stade Rennes e Paris Saint-Germain, decidiu-se transferir sua sede para ser disputada no estádio Parc des Princes".

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A decisão provocou reações de indignação nos bastidores do Stade Rennes. O técnico Franck Haise comentou de forma breve e irônica durante a coletiva de imprensa referente ao confronto contra o Le Mans, no próximo domingo, ao dizer: "Talvez o país enfrente uma onda de calor em março que vem, e vou deixar a resposta para o clube". A resposta da diretoria não tardou, pois o clube emitiu um comunicado por meio de seu site oficial, no qual anunciou sua intenção de não ficar de braços cruzados e de recorrer contra a decisão.

O Rennes afirmou em seu comunicado oficial: "O clube Stade Rennes tomou conhecimento da decisão da comissão de competições de transferir a partida entre Stade Rennes e Paris Saint-Germain, marcada para a 23ª rodada do Campeonato Francês, para ser disputada, portanto, no estádio Parc des Princes. À espera de receber a decisão completa e suas devidas justificativas, o clube Stade Rennes estuda atualmente apresentar um recurso perante a comissão de conciliação ligada ao Comitê Olímpico e Esportivo Nacional Francês, a fim de defender seus direitos".