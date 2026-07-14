Nico O’Reilly, lateral do Manchester City e da seleção inglesa, confirmou seu grande entusiasmo em enfrentar Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo, descrevendo esse confronto como uma “oportunidade única na vida”; além disso, considerou o astro argentino o melhor jogador que já pisou em um campo de futebol.

Lionel Messi comemorou, no último dia 24 de junho, seu 39º aniversário, o que significa que muitos dos jovens talentos que brilham atualmente cresceram assistindo ao lendário argentino fazer história.

Entre eles está Nico Auréli, o lateral de 21 anos que defende as cores do Manchester City e da seleção da Inglaterra, e que aguarda com grande entusiasmo o confronto com Messi nas semifinais da Copa do Mundo.

Em declarações à rede “BBC” antes da partida, O’Reilly disse: “Mal posso esperar pela hora do jogo”.

Espera-se que ele seja encarregado de marcar Messi durante o confronto marcado para depois de amanhã, quarta-feira, em Atlanta.

Ele acrescentou: “É uma oportunidade única na vida. Ele está chegando ao fim da carreira. Para mim, pessoalmente, ele é o melhor jogador que já pisou em um campo de futebol. Sim, estou muito animado para enfrentar esse desafio”.

O’Reilly é uma das principais revelações recentes do técnico Pep Guardiola no Manchester City.

O zagueiro tem grande capacidade de atuar em várias posições e disputou 53 partidas nesta temporada, nas quais marcou 9 gols e deu 5 assistências, consolidando sua posição como um dos pilares atuais e futuros do Etihad Stadium.