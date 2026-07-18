O Rei dos Presentes... Oliseu bate o recorde de Pelé

O astro francês Michel Oliès conseguiu dar duas assistências durante a partida pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção inglesa.

Oulissé deu assistência para o primeiro e o terceiro gols dos Bleus na partida, que terminou com a vitória da Inglaterra por 6 a 4.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Oulissé deu 7 assistências durante a Copa do Mundo de 2026, quebrando o recorde que pertencia ao lendário brasileiro Pelé, que deu 6 assistências na Copa do Mundo de 1970.

A Opta acrescentou: “Entre seus sete passes decisivos, cinco foram para seu companheiro Kylian Mbappé, o que constitui um novo recorde para o maior número de passes decisivos dados por um único jogador a um companheiro em uma única edição da Copa do Mundo durante esse período”.

Já a rede de estatísticas “Stats Foot” informou que Oliseu se tornou o primeiro jogador a dar 7 assistências em uma única edição da Copa do Mundo desde o francês Raymond Kopa, que alcançou o mesmo número na Copa do Mundo de 1958.