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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O Rei dos Presentes... Oliseu bate o recorde de Pelé

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
M. Olise
Pele
França
England

O astro francês Michel Oliès conseguiu dar duas assistências durante a partida pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção inglesa.

Oulissé deu assistência para o primeiro e o terceiro gols dos Bleus na partida, que terminou com a vitória da Inglaterra por 6 a 4.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Oulissé deu 7 assistências durante a Copa do Mundo de 2026, quebrando o recorde que pertencia ao lendário brasileiro Pelé, que deu 6 assistências na Copa do Mundo de 1970.

A Opta acrescentou: “Entre seus sete passes decisivos, cinco foram para seu companheiro Kylian Mbappé, o que constitui um novo recorde para o maior número de passes decisivos dados por um único jogador a um companheiro em uma única edição da Copa do Mundo durante esse período”.

Já a rede de estatísticas “Stats Foot” informou que Oliseu se tornou o primeiro jogador a dar 7 assistências em uma única edição da Copa do Mundo desde o francês Raymond Kopa, que alcançou o mesmo número na Copa do Mundo de 1958.

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