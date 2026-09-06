Parece que o Chelsea decidiu fazer dos começos fortes sua marca registrada nesta temporada sob o comando de Xabi Alonso, depois que a equipe manteve o hábito de marcar cedo, desta vez diante do Arsenal no dérbi de Londres, confirmando que entrou na temporada com força total desde o apito inicial.

O astro do Chelsea, Morgan Rogers, não esperou mais do que dois minutos para deixar sua marca no dérbi de Londres diante do Arsenal, após conseguir balançar as redes do Arsenal cedo, com um chute de voleio de fora da área, tornando-se o primeiro a quebrar a resistência da defesa da equipe na atual temporada.





O Chelsea não esperou muito em nenhuma de suas três primeiras partidas na Premier League, já que João Pedro abriu o placar diante do Fulham após apenas um minuto, dando ao seu time um começo perfeito na rodada de abertura.

E na segunda partida, diante do Brighton, o Chelsea precisou de apenas 4 minutos para balançar as redes, depois que Romeo Lavia marcou o gol da vantagem, mantendo o time seu arranque ofensivo precoce e confirmando que não se tratava de mera coincidência na primeira partida.

Já hoje, diante do Arsenal, Morgan Rogers foi mais rápido do que todos, precisando de apenas dois minutos para colocar a bola nas redes do Arsenal, fazendo com que o Chelsea tenha marcado nos quatro primeiros minutos de suas três partidas: no primeiro minuto diante do Fulham, no quarto diante do Brighton e no segundo diante do Arsenal.

E com esse começo, o Chelsea de Alonso envia uma mensagem clara aos seus rivais de que os Blues não precisam de muito tempo para entrar no clima das partidas, depois que a equipe se tornou o "rei dos começos" na Premier League, confirmando que a atual temporada pode ser diferente e que suas ambições começaram a aparecer desde os primeiros minutos.

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