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O rei das soluções... Messi surpreende Salah e as estrelas da Copa do Mundo com um número impressionante

L. Messi
M. Salah
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Egito
Espanha
EUA

O astro argentino continua fazendo história

O argentino Lionel Messi, capitão da seleção argentina, continua dominando os recordes da Copa do Mundo, após liderar uma nova lista, antes da partida da final contra a Espanha, amanhã, domingo.

De acordo com a rede “Scooka” de estatísticas do futebol, Messi precisa de apenas 24,8 minutos para criar uma chance, o que representa a melhor média da Copa do Mundo até o momento, superando vários dos principais criadores de jogadas do mundo.

Leia também... Messi: “Para mim, o jogo acabou na Copa do Mundo de 2022”

Logo atrás dele está o uruguaio Maxi Araújo, com uma média de 25,2 minutos, seguido pelo egípcio Mohamed Salah, que precisa de 26,8 minutos para criar uma chance, depois vem o francês Désiré Doué, com 27,2 minutos, o colombiano James Rodríguez, com 28,8 minutos, e, por fim, o francês Ryan Cherki, com 28,9 minutos.

Esses números refletem a magnitude do impacto ofensivo que Messi exerce, não apenas marcando gols, mas também criando oportunidades para seus companheiros a um ritmo mais rápido do que todos os seus adversários no torneio.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
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Argentina
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Esse número ganha ainda mais valor quando se leva em conta a idade do capitão da Argentina, que disputa a Copa do Mundo aos 39 anos, mas continua superando estrelas mais jovens em uma das estatísticas ofensivas mais importantes.

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