O rei das finais: novo número confirma a superioridade de Messi sobre Ronaldo

O argentino Lionel Messi continuou a consolidar o seu estatuto como um dos maiores futebolistas da história, depois de liderar a lista dos jogadores com mais golos marcados em finais, superando várias lendas do jogo, com destaque para o português Cristiano Ronaldo.

Segundo a rede "FIFA World Cup Stats", Messi surgiu no topo da classificação com um registo de 35 golos marcados nas diversas finais que disputou pelo Barcelona e pela seleção da Argentina, distribuídos entre a Liga dos Campeões, a Taça do Rei de Espanha, a Supertaça de Espanha, a Copa América, além da final do Campeonato do Mundo.

A lenda brasileira Pelé ocupou o segundo lugar com um registo de 31 golos, depois de ter conseguido balançar as redes em praticamente todas as finais que disputou, tanto com a camisola do Santos como com a seleção do Brasil, que conduziu à conquista de três títulos do Campeonato do Mundo.

Já o português Cristiano Ronaldo surgiu no terceiro lugar com um registo de 24 golos, marcados ao longo da sua carreira pelo Manchester United, pelo Real Madrid e pela seleção de Portugal, destacando-se em especial nas finais da Liga dos Campeões e nas competições internacionais.

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A lista contou também com a presença de vários dos maiores craques do futebol mundial, com o brasileiro Neymar a surgir no quarto lugar com um registo de 21 golos, enquanto a dupla Romário e Robert Lewandowski partilhou o quinto lugar, depois de cada um deles ter marcado 18 golos em finais.

Esta classificação reflete o valor dos jogadores nos maiores compromissos, já que a superioridade não se limita à marcação de golos ao longo da época, mas estende-se à capacidade de decidir quando os títulos estão em jogo, algo que conferiu a Messi a vantagem histórica numa das estatísticas mais importantes relacionadas com as grandes estrelas.