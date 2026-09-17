Carlos Espí, atacante do Real Madrid, salvou seu companheiro Marc Cucurella, o lateral-esquerdo, de uma tempestade de críticas após a vitória do Merengue sobre o Elche (3 a 2), na última terça-feira, nos minutos finais, pela sexta rodada de LaLiga.
O Real Madrid vencia por dois gols de diferença, mas recuou muito no segundo tempo, o que permitiu ao Elche empatar o placar. No entanto, o reserva Espí, recém-chegado ao clube merengue na última janela de transferências de verão, marcou o gol da vitória nos acréscimos.
O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o gol de Espí salvou Cucurella das críticas que o teriam cercado depois de ele ter contribuído diretamente para os dois gols do Elche.
Aos 71 minutos, Abel Osorio conseguiu marcar o primeiro gol do Elche, após saltar mais alto que Cucurella e cabecear a bola para o fundo das redes, enquanto o erro maior ocorreu no segundo gol, quando o lateral espanhol não conseguiu afastar a bola aos 83 minutos, o que resultou no segundo gol, marcado por Fer Niño.
O jornal destacou que Cucurella teria sido duramente criticado por seu erro evidente, mas todo o time do Real Madrid havia relaxado, e Vinícius Júnior desperdiçou três chances claras de gol, oportunidades que um atacante no auge de sua forma normalmente não deixa passar.
E acrescentou: "Desta vez, no lance que levou ao gol de empate por 2 a 2, Cucurella não pôde culpar sua chuteira pelos gols do adversário, como fez há dois anos na partida entre Tottenham e Chelsea, quando dois escorregões seus resultaram em dois gols do Tottenham nos primeiros minutos do dérbi de Londres. Naquele dia, Cucurella trocou de chuteira, se desfez dela, publicou uma foto no Instagram e pediu desculpas à torcida do Chelsea".
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