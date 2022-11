O recorde de Casimiro no YouTube na Copa do Mundo de 2022

Streamer havia batido maior número de visualizações na vitória contra a Sérvia, mas ultrapassou no 1 a 0 sobre a Suíça

Em mais uma oportunidade através das lives estelares de Casimiro Miguel, o streamer atingiu outro recorde na transmissão pela segunda rodada do Grupo G: o jogo entre Brasil e Suíça chegou a mais de quatro milhões de visualizações e ultrapassou os 3,48 milhões do último embate brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, também na transmissão do "Cazé".

Neste ano, Casimiro conseguiu os direitos de transmitir alguns jogos da Copa do Mundo. Além do streamer, através das lives na Twitch e no YouTube, a Rede Globo é a dona do acordo de colocar no ar todas as partidas do Mundial, na TV aberta, com a Globo, e na televisão por assinatura, com os canais SporTV.

Para a última rodada da fase de grupos, Casimiro tem os direitos de transmissão dos jogos Equador x Senegal e Polônia x Argentina, em 29 e 30 de novembro. Vale o destaque para o Brasil, que se classificou em live do streamer após a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, com uma rodada de antecedência.