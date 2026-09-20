O Real Madrid emitiu um comunicado oficial sobre a lesão de seu jogador uruguaio Fede Valverde, após a derrota no dérbi por 2 a 1 diante do Atlético, na noite de domingo.

O clube merengue anunciou, em comunicado oficial, que Valverde sofre uma forte contusão no tornozelo esquerdo e passará por novos exames nas próximas horas para determinar com precisão a extensão da lesão.

A lesão ocorreu durante o primeiro tempo, após um lance de Kang-in Lee sobre o jogador uruguaio.

O jornal Sport informou que Fede Valverde certamente ficará de fora da próxima convocação da seleção de seu país.

O Real Madrid tem 20 dias sem competições, já que seu próximo jogo será no sábado, dia 10 de outubro, diante do Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de LaLiga.

Com base em uma estimativa que varia entre duas a três semanas de ausência — estimativa que o clube merengue ainda não confirmou —, Valverde poderá chegar ao confronto com o Villarreal em um momento fisicamente muito delicado, e os exames aos quais será submetido nas próximas horas permitirão saber se ele sofre uma lesão mais grave, além de determinar o período de recuperação de forma mais precisa.

Depois do confronto com o Villarreal, o calendário de jogos do Real Madrid fica ainda mais congestionado, pois o clube merengue visitará a Roma na quarta-feira, dia 14 de outubro, pela Liga dos Campeões da Europa, e, quatro dias depois, receberá o Sevilla no estádio Bernabéu. Em seguida, virá um dos duelos mais importantes do início da temporada, o clássico diante do Barcelona, marcado para o dia 25 do mesmo mês.

De acordo com a evolução da situação de seu tornozelo, Valverde pode conseguir retornar em uma dessas partidas, mas ainda é cedo para saber, já que o Real Madrid precisa submetê-lo a novos exames, e o clube não definiu uma data para seu retorno aos gramados.

As próximas horas serão decisivas para saber se Valverde conseguirá voltar diante do Villarreal ou se terá de esperar alguns dias a mais.

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