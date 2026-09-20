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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O Real Madrid sofre um golpe duro no dérbi

D. Huijsen
A. Grimaldo
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Simeone supera Mourinho

O Real Madrid sofreu um duro golpe no início do segundo tempo do dérbi de Madri, depois que o árbitro Ortiz Arias mostrou o cartão vermelho para Dean Huijsen, após a marcação de um pênalti a favor do Atlético de Madrid, antes de Grimaldo convertê-lo com sucesso e dar a vantagem à sua equipe.

O lance de perigo veio aos 49 minutos, quando Hancko lançou uma bola cruzada dentro da área, recebida por Giuliano, antes de ser derrubado por Huijsen enquanto tentava dominar a bola, levando Ortiz Arias a marcar pênalti direto.

A tecnologia do árbitro assistente de vídeo interveio para revisar o lance, uma vez que a intervenção poderia resultar na expulsão de Huijsen por ser o último defensor, e Ortiz Arias foi até a tela de revisão, antes de decidir cancelar o primeiro cartão e mostrar o cartão vermelho para o zagueiro do Real Madrid.

Dessa forma, o Real Madrid foi obrigado a disputar todo o segundo tempo com 10 jogadores, num momento em que a equipe estava atrás no placar, aumentando a dificuldade de sua missão de virar os acontecimentos do dérbi.

Grimaldo aproveitou a oportunidade rapidamente e converteu o pênalti com sucesso, marcando o gol da vantagem para o Atlético em um momento decisivo, aumentando o sofrimento do Real Madrid poucos minutos após o início do segundo tempo.

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