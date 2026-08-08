O Real Madrid se antecipa ao Barcelona ao consolar Messi

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial lamentando o falecimento de Jorge Messi, pai de Lionel Messi, capitão do Inter Miami, dos Estados Unidos, que faleceu neste sábado.

O clube merengue afirmou, em comunicado publicado em seu site oficial: "O Real Madrid, seu presidente e sua diretoria lamentam profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai de Lionel Messi".

O comunicado prosseguiu: "Nosso clube deseja expressar suas mais sinceras condolências a Lionel Messi, sua família e todos os seus entes queridos".

Vale lembrar que o Real Madrid emitiu o comunicado de pesar pelo pai de Messi antes de o Barcelona fazer o mesmo.

O jornal "Olé" havia noticiado que o pai de Messi faleceu aos 68 anos, após uma longa batalha contra uma doença grave.

O estado de saúde do pai de Messi estava debilitado havia muito tempo, e ele travou sua luta contra a doença durante a Copa do Mundo e depois dela. Por esse motivo, após a partida final contra a Espanha, Lionel Messi seguiu com urgência para Rosário para passar algum tempo com o pai, que não via havia dois meses.

As lágrimas de Messi após marcar seu primeiro gol contra a Argélia foram o primeiro indício da delicada situação de saúde pela qual seu pai passava. Aliás, durante o próprio torneio, ele estudou a possibilidade de ir vê-lo.

Jorge foi internado no hospital e também passou um período em sua casa na cidade de Rosário, sempre acompanhado de sua esposa Celia.