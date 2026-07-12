O Real Madrid quebra um recorde de 72 anos na Copa do Mundo

O Real Madrid entrou para a história em grande estilo na Copa do Mundo de 2026, ao quebrar um recorde que permanecia intacto há 72 anos, graças aos dois gols de seu craque Jude Bellingham contra a Noruega nas quartas de final, elevando o total de gols dos jogadores do clube real na competição para 19, superando o recorde anterior de 18 gols.

O Real Madrid superou três clubes tradicionais que dividiam o recorde anterior de 18 gols: o lendário Honvéd húngaro, em 1954; o Bayern de Munique alemão, em 2014; e o Paris Saint-Germain, da França, na última edição de 2022, em uma conquista histórica que reflete o domínio do clube espanhol no âmbito individual da competição mundial.

Bellingham persegue Mbappé

Com 6 gols, Bellingham ocupa o segundo lugar na lista dos artilheiros do Real Madrid na Copa do Mundo de 2026, ficando apenas dois gols atrás de seu companheiro francês Kylian Mbappé, que lidera a lista com 8 gols, enquanto atrás deles vêm o brasileiro Vinícius Júnior, com 4 gols, e o turco Arda Güler, com um gol marcado na fase de grupos, antes da eliminação de suas seleções do torneio.

A conquista do Real Madrid é considerada excepcional, pois superou o recorde estabelecido pelo lendário time húngaro Honvéd em 1954, graças aos 11 gols marcados pelo lendário atacante Sándor Kocsis, artilheiro do torneio naquele ano, em uma época em que a Hungria era conhecida como “os Magiares Mágicos”.

Superou o Bayern e o Paris

Em 2014, Thomas Müller, jogador do Bayern de Munique, liderou a artilharia com 5 gols, contribuindo para que o clube bávaro alcançasse o recorde de 18 gols, já que o Paris Saint-Germain teve sorte na edição de 2022 com a presença da dupla excepcional Kylian Mbappé e Lionel Messi, que ocuparam o primeiro e o segundo lugares na lista dos artilheiros do torneio, com 8 e 7 gols, respectivamente.