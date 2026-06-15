O Real Madrid muda radicalmente sua filosofia: de construir o futuro a conquistar o presente

Após dois anos sem conquistar títulos importantes, o Real Madrid não podia mais se dar ao luxo de esperar, e assim o clube realizou uma mudança estratégica drástica e rápida no mercado de transferências, mudando sua política de investir em jovens talentos para o futuro para a contratação de jogadores experientes e capazes de apresentar resultados imediatos e concretos.

A medida mais marcante foi a contratação do português José Mourinho (63 anos) como técnico da equipe; o treinador excepcional, dono de uma trajetória repleta de conquistas e títulos na Europa, retorna à La Liga com grande ambição e experiência incomparável. Conhecido por sua transparência tática e sua capacidade extraordinária de construir equipes competitivas e agressivas, Mourinho é visto como o homem certo para trazer de volta a estabilidade e as vitórias ao Bernabéu.

E na defesa, que sofreu com a falta de experiência após as saídas de Dani Carvajal e David Alaba, o clube fechou três contratações de peso: Denzel Dumfries (30 anos), Ibrahima Konaté (27 anos) e Marc Cucurella (27 anos), todos chegando ao Real Madrid no auge de sua maturidade futebolística e com ampla experiência europeia, o que significa que apresentarão um alto nível e consistência desde o primeiro dia.

Mas a contratação que mais simboliza essa tendência é a de Bernardo Silva (31 anos); o capitão silencioso e criativo no meio-campo, que possui o mais alto nível de inteligência futebolística e experiência, lembra a muitos Luka Modrić, que teve um desempenho lendário aos 35 e 36 anos.

Com essas novas contratações, a média de idade do time sobe de 25,8 anos, conferindo ao clube uma combinação poderosa de experiência, maturidade e diversidade tática — exatamente as características que se encaixam na filosofia combativa e pragmática de Mourinho.

No papel, o Real Madrid parece mais equilibrado, forte e competitivo na La Liga e na Liga dos Campeões. Mas, como sempre acontece no futebol, o veredicto final será dado em campo.